Aydın’ın Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde yangın çıktı. 685 Sokak’taki binanın ikinci katından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin arasından çıkarıldı ama kurtarılamadı

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekibi, evde mahsur kalan 18 yaşındaki Makbule İlhan’a ulaşarak genç kızı dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen İlhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yangında dumandan etkilenen F.İ., A.İ. ve D.Ö. isimli üç kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangın bilgisayar kasasından çıktı

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin evde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan ilk tespitlere göre yangının, odada bulunan bilgisayar kasasının elektrik aksamında meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirlendi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, ekiplerin çalışmaları ise sürüyor.