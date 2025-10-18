Son Mühür / Yiğit Uzun- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı Rezan Epözdemir iddianamesi, hukuk çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Emekli Başsavcı Mehmet Demir, Son Mühür’e yaptığı değerlendirmede dosyadaki delillerin “sağlam, zincirin net, anlatımın açık” olduğunu belirterek, “Bu dosyada ceza alma ihtimali yüzde 90” dedi.

“Savcı teknik delillerle sağlam bir bağ kurmuş”

Emekli Başsavcı Mehmet Demir, iddianameyi incelediğini belirterek şunları söyledi:

“İddianamenin tamamını okudum; savcı, Rezan Epözdemir ile eski savcı Cengiz Çallı arasındaki ‘aracılık zincirini’ teknik delillerle oldukça sağlam kurmuş.

08 Temmuz 2021 tarihli ortak baz kaydı, Epözdemir’in ofisinde bulunan Cengiz Çallı imzalı toplam 2 milyon 490 bin liralık bonolar ve MASAK raporlarındaki para hareketleri aynı hikâyeyi anlatıyor.

Savcıya göre süreç, 29 Ağustos 2021’de adli kontrolün kaldırılmasıyla tamamlanıyor.”

“Deliller güçlü, ceza alması yüksek ihtimal”

Başsavcı Demir’e göre bu dosyada “rüşvete aracılık” suçunun unsurları tamamlanmış durumda:

“Bu rüşvet dosyasının delillerini toparlamak uzun sürmedi çünkü dijital veriler, banka hareketleri ve tanık beyanları birbirini doğruluyor.

HTS kayıtları, para trafiği ve zaman çizelgesi bir bütünlük gösteriyor.

Bu tabloda mahkemenin farklı bir kanaate varması zor.

Benim hukuk pratiğime göre bu dosyada Rezan Epözdemir’in 8 ila 10 yıl arası hapis cezası alması çok muhtemel.”

“Yargıya güveni sarsan bir dosya”

Demir, söz konusu davanın yalnızca bir şahısla sınırlı olmadığını, yargıya duyulan güveni de ilgilendirdiğini vurguladı:

“Burada mesele bir kişinin ceza alması değil, adalet mekanizmasının kirlenmemesidir.

Eğer iddianamedeki zincir doğrulanırsa, bu sadece Epözdemir değil, tüm hukuk camiası için ibretlik bir karar olur.”

Emekli Başsavcı Mehmet Demir’e göre Rezan Epözdemir hakkındaki iddianame, TCK 252/5 kapsamında “rüşvete aracılık” suçunun neredeyse tüm unsurlarını barındırıyor. Delil zincirinin sağlamlığı, HTS ve MASAK verilerinin örtüşmesi, bonoların bulunması ve zaman çizelgesinin tutarlılığı nedeniyle mahkemenin 8–10 yıl arası hapis cezası vermesi olası görünüyor.