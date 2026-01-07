Son Mühür/Merve Turan- 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav tarafından yapılan değerlendirmelere ilişkin TÜM YEREL SEN yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, gazetecilerin toplumsal hayattaki rolüne yapılan vurgunun önemli olduğu belirtilirken, kamu emekçilerinin ve emeklilerin derinleşen ekonomik sorunlarının yeterince gündeme taşınmadığı ifade edildi.

“Gazeteciliğin önemi tartışmasız, ancak…”

Açıklamada, özellikle Gazze’de yaşanan gelişmelerin dünyaya duyurulmasında gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun altı çizildi. Bununla birlikte, Türkiye’de kamu emekçileri ve emeklilerin artan yoksullukla karşı karşıya olduğu bir dönemde aynı hassasiyetin bu kesimler için gösterilmemesinin eleştirildiği aktarıldı.

4688 sayılı yasa ve sendikal yaklaşım

Ahmet Yasav’ın 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na ilişkin değerlendirmelerine de değinilen açıklamada, söz konusu yasanın yetersizliğinin uzun süredir bilinen bir durum olduğu vurgulandı. TÜM YEREL SEN, sorunun yalnızca yasal düzenlemelerden değil, yetkili sendikaların izlediği sendikal anlayıştan kaynaklandığını savundu.

Toplu sözleşme eleştirisi

Sendika, bugüne kadar imzalanan toplu sözleşmelerin kamu emekçileri açısından hak kayıplarına yol açtığını ileri sürdü. Açıklamada, maaş artışlarının TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine endekslenmesinin alım gücünü korumadığı, “refah payı” söyleminin ise yoksulluğu kalıcı hale getirdiği görüşü dile getirildi.

“Enflasyon zammı telafi niteliğindedir”

TÜM YEREL SEN, enflasyon oranında yapılan artışların bir kazanım olarak sunulmasını eleştirerek, bunun yalnızca kayıpların telafisi anlamına geldiğini belirtti. Sendika, kamu emekçileri için asıl ihtiyacın insanca yaşam koşullarını güvence altına alacak gerçek ücret artışları olduğunu kaydetti.

Emekliler için “12’nci iş kolu” tartışması

Açıklamada, emekli kamu görevlilerine yönelik “12’nci iş kolu” oluşturulması yönündeki hedefin, mevcut ekonomik sorunlara kısa vadede çözüm sunmadığı ifade edildi. Emeklilerin temel beklentisinin yeni örgütlenme başlıklarından ziyade, etkili ve mücadeleci bir sendikal duruş olduğu vurgulandı.

“Mücadeleci sendikacılık vurgusu”

TÜM YEREL SEN açıklamasında, gazetecilerin eleştirel yaklaşımının demokratik toplum açısından gerekli olduğu belirtilerek, kamu emekçilerinin yaşadığı sorunların görünür kılınmasının önemine dikkat çekildi. Sendika, yoksulluğu perdeleyen açıklamalara karşı bağımsız ve emek odaklı sendikacılık anlayışını savunmaya devam edeceğini bildirdi.