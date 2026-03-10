Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in Foça ilçesi, yelken sporunun genç yeteneklerini ağırlıyor. Türkiye Yelken Federasyonu’nun (TYF) planlı faaliyetleri kapsamında düzenlenen Techno 293 Türkiye Şampiyonası 3. Ayak Yıldızlar Kupası, 12 kulüpten 94 sporcunun katılımıyla başladı.

Milli takım adayları, 3-9 Nisan 2026 tarihlerinde aynı parkurda gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası öncesinde son şanslarını kullanıyor. Organizasyon, ana sponsor Mark Warner Phokaia Beach Resort desteğiyle Foça’daki Orak ve Fener adaları ile İngiliz Burnu açıklarında 9-13 Mart tarihleri arasında düzenleniyor. Daha önceki iki ayakta yarışan sporcular, 3. ayakla milli takım kadrosuna girebilmek için mücadele ediyor. Organizasyona Macaristan’dan üç sporcu da katıldı.

Türkiye Şampiyonası, U13, U15 ve U17 kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki ay Foça’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası ise Techno 293 ve Techno 293 Plus sınıflarını kapsayacak.

Yarışlar, 9 Mart Pazartesi öğleden sonra yapılan deneme yarışıyla başladı. Meteorolojik tahminler doğrultusunda Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri her gün üçer yarış planlanıyor ve toplamda 13 yarışla şampiyona tamamlanacak.

Foça, uluslararası yelken merkezi olma yolunda

Mark Warner Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler, Foça parkurunun üç yıllık etkinlik takvimi sonrasında hem Türkiye hem de dünya yelken camiasında tanındığını söyledi. İşler, “Yarışların genç sporcuların gelişimi ve Türkiye’nin yelken sporundaki uluslararası başarısı açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Foça’nın doğal rüzgar koşulları ve deniz yapısı, rüzgâr sörfü için Türkiye’nin en uygun bölgelerinden biri. Bu tesiste TYF yöneticileri, hakemler, genç sporcular ve teknik ekipleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hep birlikte İzmir ve Foça’yı uluslararası yelken sporunun önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Milli Takım seçmeleri başhakem gözetiminde

Techno 293 Türkiye Şampiyonası 3. Ayak Milli Takım Seçme Yarışları Başhakemi Emre Taşlı, organizasyonun Dünya Şampiyonası öncesi önemine dikkat çekti. Taşlı, “Yarışlarımız beş gün sürecek. Bugün deneme yarışları ile başladık ve bir yarışı tamamladık. Önümüzdeki dört gün boyunca her gün üçer yarıştan toplam 12 yarış yapmayı planlıyoruz. Hava şartları uygun görünüyor. Bu yarış, milli takımı belirleyecek en önemli etkinlik olacak. Foça parkuru ve tesisleri Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak kadar uygun. Bugün başlayan yarışlarda 12 kulüpten 94 sporcumuz ve Macaristan’dan üç sporcu mücadele ediyor. Önümüzdeki dört gün boyunca milli takıma girecek sporcular netleşecek.” ifadelerini kullandı.