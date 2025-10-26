Nehir Erdem, Türk senarist, yazar ve edebiyatçıdır. Gerçek adı Sedef Nehir Erdem’dir. İstanbul’da doğdu, aslen Trabzonlu bir aileye mensup. Beylerbeyi Lisesi’nde eğitim aldı ve çocukluk yıllarını da yine Boğaz kıyısında, Beylerbeyi semtinde geçirdi. Edebiyatla erken yaşta ilgilenmeye başladı, şiir ve hikâye denemeleri kaleme aldı.

Senaristlik Kariyeri

Senaryo yazarlığına adım attıktan sonra Türk televizyonlarında ses getiren birçok dizinin senaryosuna imza attı. Özellikle partneri Ayşe Ferda Eryılmaz ile kurduğu başarılı işbirliği, Türk dizi sektöründe önemli bir ikili olarak anılmalarını sağladı. Dramatik anlatımı, toplumsal meseleleri güçlü karakterlerle aktarma biçimiyle tanınıyor.

Senaryosunu Yazdığı Diziler

Nehir Erdem bugüne kadar “İnadına Aşk”, “Ver Elini Aşk”, “Sen Anlat Karadeniz”, “Sefirin Kızı”, “Destan”, “Ateş Kuşları” ve “Bir Sevdadır” adlı dizilerin senaristliğini yaptı. “Sen Anlat Karadeniz” dizisiyle Ayşe Ferda Eryılmaz’la birlikte 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Senarist Ödülü’nü kazandı. Bu dizi, özellikle kadına şiddet konusunu dramatik anlatımıyla geniş yankı uyandırdı.

Eserlerinde Öne Çıkan Temalar

Nehir Erdem, kariyerinde aşk, direniş, kader ve kadın mücadelesi temalarını sıkça işliyor. Televizyon izleyicisinin duygusal bağ kurduğu, güçlü kadın karakterlerle tanınıyor.

Ek Bilgiler

Erdem bazı projelerde sadece senaryoyu değil, karakter tasarımını ve şarkı sözlerini de kaleme aldı. “Sen Anlat Karadeniz” ve “Sefirin Kızı” dizilerinde kullanılan “Zulmetme Karadeniz” ve “Ay Ağıtı” gibi şarkı sözleri ona ait. Bugün hâlâ aktif olarak senaristlik yapıyor ve yeni dizi projeleri üzerinde çalışıyor.