Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, yaptığı dikkat çeken açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. 600 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Musk; yapay zeka, enerji ve robotikteki ilerleme sonucunda üretkenliğin yüksek düzeyde artacağını ve kaynak bolluğu oluşacağını dile getirmişti. Musk'ın bir diğer açıklaması da emeklilik konusunda geldi.

"İleride bunun bir önemi kalmayacak!"

Emeklilik hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulunan Musk, "Emeklilik için para biriktirmeye uğraşmayın, ileride bunun bir önemi kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Musk'ın bu söyleminin ne anlama geldiğini merak ederken, bir yanıt da Grok'tan geldi.

Grok açıkladı!

Yapay zeka destekli bir sanal asistan olan Grok, Musk'ın bu söylemine, "Elon Musk, Al ve teknolojinin geleceğe dair öngörülerine dayanarak bunu söylemiş olabilir. Ona göre yapay zeka bolluk yaratacak, evrensel yüksek gelir sağlanacak ve yoksulluk ortadan kalkacak. Bu yüzden emeklilik tasarrufu gereksiz hale gelecek." dedi.