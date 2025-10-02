Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ekim Perşembe tarihli hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olması bekleniyor. Uzmanlar, beş bölgede yerel sağanak yağış görülebileceğini belirtirken, kuvvetli rüzgârlara karşı da uyarıda bulundu.

Sağanak yağış ve fırtına beklenen bölgeler

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, İstanbul’un kuzey bölgeleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya’nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörüldüğünden, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.

2 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa 25°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

Kırklareli 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar 23°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Denizli 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İzmir 26°C – Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muğla 24°C – Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana 32°C – Parçalı ve çok bulutlu

Antalya 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

Burdur 26°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Hatay 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara 21°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir 19°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

Düzce 24°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sinop 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Zonguldak 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

Rize 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Samsun 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Trabzon 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya 24°C – Parçalı ve az bulutlu

Van 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin 28°C – Parçalı ve az bulutlu

Siirt 29°C – Parçalı ve az bulutlu