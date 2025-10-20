Denizli’de yaşayan Rüştü Bal, Tesla’nın ünlü Cybertruck modelinden esinlenerek, kendi evinin bahçesinde tek kişilik bir elektrikli pick-up geliştirdi. Tamamı 75 bin TL bütçeyle ve hurda malzemeleri kullanarak ürettiği aracın tasarımı, yerli mühendislik örneği olarak dikkat çekiyor.

Hurda malzemelerle yaratıcılık

Bal, boş vakitlerinde sürdürdüğü çalışmalarla aracın tüm tasarımını kendi başına gerçekleştirdi. Tesla Cybertruck videolarını referans aldığını belirten Bal, “Her şeyi adım adım tasarladım. Kullandığım tüm malzemeler geri dönüştürülmüş ve yerli kaynaklardan temin edildi. Araç fren yaparken şarj oluyor ve 3-4 saatte tamamen doluyor. Şimdilik tek kişilik bir araç olarak işimizi görüyor” dedi.

Yerli ve geri dönüştürülmüş sistem

Aracın gövdesi sac levhalardan oluşurken, elektrik sistemi tamamen yerli malzemeler ve geri dönüştürülmüş parçalarla kuruldu. Bal’ın geliştirdiği pick-up, Denizli’de teknoloji meraklıları ve yerli üretim girişimleri için ilham verici bir örnek oluşturuyor.