Babadağ Belediyesi tarafından düzenlenen 7. BabaFest ve off-road gösterileri, üç gün süren dopdolu programın ardından büyük bir coşkuyla tamamlandı. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçenin tanıtımı için festivalleri sürdüreceklerini belirtti.

Üç gün boyunca renkli görüntüler

Babadağ’da 17–19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, 17 Ekim’de Mansur Ark, Zeynep Dizdar ve Çelik’in sahne aldığı konserlerle başladı. 18 Ekim’de düzenlenen sergiler, defileler ve konserlerle devam eden etkinlikler, 19 Ekim Pazar günü yapılan off-road yarışlarıyla zirveye ulaştı.

Off-road yarışları nefes kesti

Saat 12.00’de başlayan yarışlar izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Heyecanlı mücadelelerin ardından dereceye giren sporcular ödüllerini coşkulu bir törenle aldı.

Yarışmalarda;

1.’lik ödülünü 205 numaralı araçla Pilot Sefer Oktay ve Co-Pilot Onur Teoman,

2.’lik ödülünü 407 numaralı araçla Pilot Mehmet Emin Öztekin ve Co-Pilot Barış Şengül,

3.’lük ödülünü ise 402 numaralı araçla Pilot Faysal Açıkgöz ve Co-Pilot Kudret Karabacak kazandı.

Yerel ürünler stantlarda buluştu

Festival süresince açılan stantlarda Babadağ’a özgü el yapımı hediyelik eşyalar, tekstil ürünleri ve geleneksel dokumalar sergilendi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği bu alanlar, hem yerel üreticiler hem de girişimciler için önemli bir ekonomik katkı sağladı.

Kumral: “Babadağ’ı tanıtan festivallere devam edeceğiz”

Festivalin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, etkinliklerin ilçeye büyük bir dinamizm kazandırdığını ifade etti: “Yedinci kez düzenlediğimiz Babadağ Festivalimiz dolu dolu geçti. İlk iki günde konserlerimiz ve sergilerimiz vardı. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. İlçemizin tanıtımı açısından bu festivalleri sürdürmeye devam edeceğiz.”

Protokol ve vatandaşlardan yoğun ilgi

Off-road yarışlarına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, Babadağ Kaymakamı İlhan Kayaş, İlçe Emniyet Amiri Serkan Gacar, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Diyap, BASİAD Başkanı Doğan Değirmenci, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.