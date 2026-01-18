Son Mühür- Dünyanın en zengin insanı unvanını yeniden ele geçiren Elon Musk, kısa süren siyasi macerasının ardından yeniden iş dünyasına dönüş yaptı.

Dünyanın 1 trilyon dolar servete ulaşması en güçlü aday konumunda olan Elon Musk, Tesla'nın sürücüsüz araçlarda kullandığı yapay zeka teknolojisiyle ilgili patentlerini sosyal medya hesabından paylaştı.



Field AI şirketinde Vice President of Robotics (Robotik Başkan Yardımcısı) olan Oktay Arslan,

''Bugün Tesla sürücüsüz araçlarında kullandığı yapay zeka teknolojisiyle ilgili 4 önemli patent yayımladı.

Elon, bu patentleri sosyal medya hesabından bizzat kendisi paylaştı.

İlk 2 patentte başyazar olarak, İTÜ mezunu Hasan Ünlü'nün imzası bulunuyor.

Hasan, ayrıca diğer 2 patentte de 2. yazar olarak yer alıyor.

Her zaman derim, Türkiye’deki mühendislik eğitiminin kalitesi gerçekten dünya standartlarındadır!'' bilgisini paylaştı.



Hasan Ünlü^den Elon Musk'a mesaj...



Elon Musk'ın "İhtiyaç, icadın anasıdır." paylaşımına cevap veren Hasan Ünlü'nün de mesajında,

"Bu patente ve birkaç diğer patente katkıda bulunmuş olmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdiği görüldü.



