OpenAI tarafından dikkat çeken hamleler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre; OpenAI’nin, ChatGPT’yi reklamverenler için önceliklendirilmiş bir platforma dönüştürmeyi planladığı belirtilmişti. İddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, OpenAI'den 'ChatGPT'de reklam dönemi' ile ilgili olarak açıklama geldi.

Yanıtlar, reklamlardan etkilenmeyecek!

Konuya ilgili olarak OpenAI tarafından yapılan resmi açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda reklamları ChatGPT ücretsiz ve Go katmanlarında test etmeye başlamayı planlıyoruz. Yapay zekayı herkes için erişilebilir kılmak için çalışırken, kullanıcı güvenini ve şeffaflığı ön planda tutarak reklamlara nasıl yaklaşacağımıza ilişkin ilkelerimizi erkenden paylaşıyoruz.

En önemli şey:

- ChatGPT'deki yanıtlar reklamlardan etkilenmeyecektir.

- Reklamlar her zaman ayrıdır ve açıkça etiketlenmiştir.

- Görüşmeleriniz reklamverenlere özeldir.

- Ayrıca Pro, Business ve Enterprise katmanlarında reklam bulunmayacak." ifadeleri kullanıldı.