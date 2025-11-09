Son Mühür- İtalya Dışişleri Bakanlığı ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle İtalya'daki bazı Amerikan askeri üslerindeki yerel personele maaş ödenmediğini ve Roma'nın sorunu çözmek için ABD yetkilileriyle görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık, çoğunluğu İtalya'nın kuzeydoğusundaki Aviano Hava Üssü ve Vicenza ordu üssünde çalışan yaklaşık 2 bin sivil İtalyan çalışanın, İtalyan iş sözleşmeleri kapsamında çalışmalarına rağmen ekim ayındaki maaşlarını alamadıklarını duyurdu.



ABD Deniz Kuvvetleri üslerinde çalışan İtalyan işçilere ise donanmanın kara ve hava kuvvetlerine uyguladığı kurallardan farklı olması nedeniyle zamanında ödeme yapıldığı öğrenildi.

Pentagon'dan istendi...



Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Roma'daki ABD Büyükelçiliği'ne bir talepte bulunulduğu ve ABD Ordusu ve ABD Hava Kuvvetleri'nin, İtalyan çalışanlarına ödeme yapmak için kendi kaynaklarını kullanma olasılığını Pentagon ile birlikte incelendiği belirtildi.

1 Ekim'de başlayan kapanış, birçok düşük gelirli Amerikalıyı gıda yardımından mahrum bırakmış ve yaklaşık 750.000 federal çalışanın ücretsiz izne çıkarılmasına yol açmıştı.