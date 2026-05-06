Elif Sofya'nın vefatı edebiyat çevrelerinde derin bir üzüntüye yol açtı. Yayınevi paylaşımında "Yazarımız, arkadaşımız sevgili Elif Sofya'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ardında bıraktığı kıymetli miras için kendisine minnettarız" ifadeleri yer aldı.

Elif Sofya kimdir?

Elif Sofya 1965 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Sonrasında aynı üniversitenin İşletme bölümünde ve İTÜ Görsel Sanatlar bölümünde yüksek lisans yaptı. Akademik çoğulluğu, eserlerine farklı disiplinlerin izlerini yerleştirdi.

Sanat hayatına resimle başlayan Sofya, uzun yıllar görsel üretimini sürdürdü ve çeşitli kişisel sergiler açtı. Bu dönemin imge dünyası, ileride yazacağı şiirlere de yansıdı. Sofya aynı zamanda siyasi içerikli bir radyoda kültür, sanat ve politika programları hazırlayıp sundu, televizyon yapımlarında editörlük üstlendi.

Elif Sofya'nın eserleri ve kazandığı ödüller

Şair, beş şiir kitabıyla Türk edebiyatında belirgin bir yer edindi. Yayımlanan kitapları sırasıyla şöyle: Ters Düşünce (2005), Düzensiz (2010), Dik Âlâ (2014), Hayhuy (2019) ve Pençe (2021). Şiir ve denemeleri Adam Sanat, Varlık, Kitap-lık, Yasakmeyve, Edebiyat ve Eleştiri, Cin Ayşe, Natama, Duvar gibi dergilerde okurla buluştu.

2012 yılında Almanya'da Edenkoben Künstlerhaus ve Mainz Üniversitesi tarafından düzenlenen The Poetry of Neighbours - Poets Translated by Poets projesinde Türk şair olarak görev aldı. Şiirleri Almancaya çevrildi, In meinem Mund ein Bumerang adlı ortak kitapta yayımlandı. Sofya, 2020 yılında Hayhuy adlı şiir kitabıyla Attila İlhan Şiir Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül, şairin kariyerinin tepe noktası olarak kabul ediliyordu. Şiir dilindeki sadelik, kent yaşamına dair gözlemler ve varoluşsal sorgulamalar onun üslubunu belirleyen ana eksenlerdi.

Elif Sofya neden öldü, cenazesi ne zaman?

Elif Sofya'nın ölüm nedeniyle ilgili ailesi ya da yayıneviden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Cenaze töreninin günü, saati ve defin yeri henüz duyurulmadı. Detaylar netleştiğinde sevenleriyle paylaşılacak.