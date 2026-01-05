Balıkesir’in Erdek ilçesinde 27 Aralık’tan bu yana kayıp olan ve dün Yukarıyapıcı Göleti’nde ölü olarak bulunan 33 yaşındaki Elif Kumal’ın aracının, vinç yardımıyla sudan çıkarıldığı bildirildi. Araç, jandarma ekiplerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucu tespit edildi.

8 metre derinlikte bulundu

Kumal’ın aracının, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin gölette “Yanal Taramalı Sonar Cihazı” ile yürüttüğü arama çalışmaları sırasında bulunduğu bildirildi. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta ve 8 metre derinlikte tespit edilen araç, dalgıçlar tarafından halatlarla bağlanarak çıkarıldı. Dalgıçların müdahalesinin ardından araç, balon sistemiyle su yüzeyine çıkarıldı. Ardından vinç yardımıyla karaya alınan araç, inceleme yapılmak üzere güvenli bir alana götürüldü.

Balıkesir'de defnedilecek

Gölette bulunan araçta hayatını kaybettiği belirlenen Elif Kumal’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kumal’ın cenazesinin ikindi vakti Bandırma’nın Doğa Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi. Elif Kumal olayı Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık’ta kamp yapan Elif Kumal, erkek arkadaşı E.G. ile yaşadığı tartışmanın ardından kendi aracıyla bölgeden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kumal’ı bulmak için jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri, çok sayıda noktada arama çalışması yürütmüştü. Yapılan çalışmalar sonucunda Kumal’ın, gölette bulunan aracın içinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.