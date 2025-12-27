Medya dünyasına radyo programcılığı ile adım atan ve ardından televizyon ekranlarında boy gösteren Cebeci, kariyerinde farklı alanlarda projeler üretti. Son dönemde adı adli bir soruşturma ile anılan ünlü ismin biyografisi, geçmişte yer aldığı diziler ve eğitim hayatına dair bilinmeyenler, gündemin sıcak başlıkları arasında yerini aldı. İşte Ela Rumeysa Cebeci'nin yaşamına dair merak edilenler.

Ela Rumeysa Cebeci Kimdir?

31 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ela Rumeysa Cebeci, medya kariyerine 2011'li yıllarda adım attı. İlk olarak İstanbul FM radyolarında yaptığı programlarla dinleyici kitlesine ulaşan Cebeci, buradaki başarısının ardından televizyon dünyasına geçiş yaptı. TRT 1 ekranlarında muhabir olarak görev alarak habercilik tecrübesi kazandı.x

Kariyerini sadece sunuculukla sınırlı tutmayan Cebeci, aynı zamanda oyunculuk alanında da eğitimler aldı ve çeşitli projelerde izleyici karşısına çıktı. Habertürk ve Show TV gibi Türkiye'nin önde gelen kanallarında görev alan isim, iletişim alanındaki birikimini akademik düzeyde de değerlendirerek öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

İmam Hatip Lisesi Mezunu mu?

Ela Rumeysa Cebeci ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri lise eğitimi oldu. Son gelişmelerle birlikte biyografisi mercek altına alınan ünlü ismin, İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu öğrenildi. Eğitim hayatındaki bu detay, sosyal medyada ve haber sitelerinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Kariyeri ve Yer Aldığı Projeler

Hem kamera arkasında hem de önünde aktif bir kariyer sürdüren Ela Rumeysa Cebeci, oyunculuk yeteneğiyle de dikkat çekti. 2011 yılında "Kanıt" dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan isim, aynı yıl "Nuri" dizisinde de rol aldı. Sinema dünyasına da adım atan Cebeci, 2012 yılında vizyona giren ve gişe rekorları kıran "Fetih 1453" filminde rol alarak kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşadı. Son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisindeki performansıyla ekranlara gelen Cebeci, medya ve sanat dünyasındaki çok yönlü kimliğiyle tanınıyor.