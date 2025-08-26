Beşiktaş, 24 Ağustos tarihinde İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta’dan 23 yaşındaki Malili santrfor El Bilal Touré’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Şarta bağlı satın alma opsiyonuyla gerçekleşen transfer, siyah-beyazlı taraftarlar arasında heyecan uyandırdı. Touré’nin güçlü fiziği, bitiriciliği ve modern futbol anlayışına uygun oyun stiliyle takıma katkı sağlaması bekleniyor. Ancak oyuncunun geçmişteki sakatlıkları, transferin risklerini de gündeme getirdi.

El Bilal Touré kimdir ve nerelidir?

3 Ekim 2001’de Fildişi Sahili’nin Adjamé kentinde doğan El Bilal Touré, aslen Mali kökenli bir futbolcu. 1.85 metre boyundaki santrfor, Mali A Milli Takımı’nda 25 maçta 9 gol atarak dikkat çekti. Kariyerine Mali’de AFE takımında başlayan Touré, 2020’de Fransa’nın Stade de Reims kulübüne transfer oldu. Ardından İspanya’da UD Almería, İtalya’da Atalanta ve son olarak Almanya’da VfB Stuttgart’ta kiralık olarak forma giydi. 24 Ağustos’ta İstanbul’a gelen Touré, Beşiktaş taraftarlarınca coşkuyla karşılandı.

Hangi mevkide oynuyor?

El Bilal Touré, aslen santrfor pozisyonunda görev alıyor. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitirici vuruşlarıyla klasik bir 9 numara profili sunuyor. Bunun yanı sıra hızı, dripling yeteneği ve pres gücüyle modern futbolun gerekliliklerine uyum sağlıyor. Touré, gerektiğinde kanatlarda da oynayabiliyor ve takımına hücumda farklı seçenekler sunuyor. Beşiktaş’ta Tammy Abraham’la birlikte forvet hattını güçlendirmesi bekleniyor.

Sakatlık geçmişi

El Bilal Touré’nin kariyerinde sakatlıklar, performansını zaman zaman etkiledi. 2021-22 sezonunda hamstring sakatlığı nedeniyle 71 gün, 2022-23 sezonunda kas sakatlığı nedeniyle 76 gün sahalardan uzak kaldı. 2023-24 sezonunda yine hamstring problemiyle 148 gün, 2024-25 sezonunda ise Afrika Kupası elemelerinde yaşadığı metatarsal kırığı nedeniyle 104 gün forma giyemedi. Toplamda son dört yılda yaklaşık 84 maç kaçıran Touré, buna rağmen genç yaşı ve potansiyeliyle dikkat çekiyor. Beşiktaş, oyuncunun sağlık durumunu yakından takip edecek.