İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest, A Spor'un haberine göre sürpriz bir şekilde Fenerbahçe’nin kalecisi Dominik Livakovic için resmi teklif yaptı. Ancak Hırvat file bekçisi ile yapılan maaş görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca transfer iptal oldu.

Nuno Espirito Santo kaleci rekabeti istedi

İngiliz basınındaki haberlere göre, Nottingham Forest’ın Portekizli teknik direktörü Nuno Espirito Santo, takımın birinci kalecisi konumunda bulunan Matz Sels ile rekabet edebilecek seviyede bir isim istedi. Santo’nun özellikle Livakovic transferiyle kadroda güçlü bir alternatif oluşturmayı hedeflediği aktarıldı.

Fenerbahçe’nin 2023 transferi

28 yaşındaki Hırvat kaleci, 2023 yılında 6 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Zagreb’ten Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli forma altında bugüne kadar 72 maça çıkan Livakovic, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

Sözleşmesi 2028’de sona erecek

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 9 milyon Euro olan Livakovic’in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Transferin gerçekleşmemesi üzerine Hırvat kalecinin sarı-lacivertli takımdaki geleceğinin şimdilik güvence altında olduğu değerlendiriliyor.