Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu’nun genişletilmiş toplantısında Ukrayna savaşı, Batı ile ilişkiler ve Rusya’nın askeri kapasitesine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Putin, 2025 yılı içinde sahada önemli ilerlemeler sağlandığını savunarak, askeri operasyonların hedeflerine ulaşacağını dile getirdi.

“Büyük şehirler dahil 300’den fazla yerleşim yerini aldık”

Toplantıda Ukrayna’daki askeri sürece değinen Putin, Rus ordusunun bu yıl önemli kazanımlar elde ettiğini ileri sürdü. Korunaklı hale getirilen büyük şehirler de dahil olmak üzere 300’den fazla yerleşim yerinin kontrol altına alındığını belirten Putin, askeri operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

Putin, önceliklerinin diplomasi olduğunu vurgulasa da Ukrayna ve Batılı müttefiklerin müzakerelere yanaşmaması halinde askeri yöntemlerin devreye gireceğini ifade etti. Güvenlik gerekçesiyle “tampon bölge” oluşturulması ve bu bölgenin genişletilmesinin de gündemde olduğunu kaydetti.

Biden yönetimine sert suçlama: “Savaşı bilinçli şekilde tırmandırdılar”

Putin, eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki Amerikan yönetimini hedef alarak, Washington’un Rusya’yı kısa sürede zayıflatabileceğini düşündüğünü ve bu nedenle süreci bilinçli biçimde silahlı çatışmaya sürüklediğini öne sürdü.

Bu süreçte bazı Avrupa ülkelerinin de ABD’ye destek verdiğini iddia eden Putin, Avrupa liderlerini sert ifadelerle eleştirdi. Batılı ülkelerin Rusya’nın çöküşünden çıkar sağlamaya çalıştığını savunan Putin’in sözleri toplantıya damga vurdu.

“Yeni ABD yönetimiyle diyalogdan memnunuz”

Savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslara da değinen Putin, Avrasya’da ortak bir güvenlik sistemi kurulması için Rusya’nın Avrupa ülkeleriyle iş birliğine açık olduğunu söyledi. Ancak birçok Avrupa ülkesinin bu diyalogdan kaçındığını dile getirdi.

Putin, ABD’nin ise Avrupa’dan farklı bir tutum sergilediğini belirterek, Başkan Donald Trump’ın göreve başladığı ocak ayından bu yana yürütülen temaslardan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yeni Amerikan yönetimiyle kurulan diyalogda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

“Batı eşitlik vadetti, yozlaşma çıktı”

Putin konuşmasında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Batı ile kurulan ilişkilere de değindi. O dönemde Rusya’nın “uygar Batı dünyasının eşit bir parçası” olacağına inanıldığını belirten Putin, bu beklentinin karşılanmadığını savundu.

Rusya’nın hiçbir zaman Batı tarafından eşit bir aktör olarak görülmediğini ileri süren Putin, günümüzde Batı’da gerçek bir uygarlık değil, ciddi bir yozlaşma yaşandığını iddia etti.

“Avrupa’ya saldırı iddiaları tamamen hayal ürünü”

Batılı siyasetçilerin Rusya’nın Avrupa için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamalarına da sert yanıt veren Putin, bu iddiaları “asılsız” olarak nitelendirdi. Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağı yönündeki söylemlerin gerçekle ilgisi olmadığını savunan Putin, bunun kamuoyunu korkutmaya yönelik bir algı operasyonu olduğunu dile getirdi.

“Yeni silahlar ve tahribat yöntemleri geliştiriyoruz”

Konuşmasının son bölümünde Rusya’nın savunma sanayiine ilişkin mesajlar veren Putin, askeri teknolojideki gelişmelerin hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Yıl bitmeden Oreşnik hipersonik füzelerini kullanan orta menzilli yeni bir füze sisteminin konuşlandırılacağını açıkladı.

Bu sistemin ilk kez geçtiğimiz yıl kasım ayında savaşta kullanıldığını hatırlatan Putin, Rusya’nın yeni silahlar ve farklı tahribat yöntemleri geliştirdiğini söyledi. Putin, bu tür askeri teknolojilerin şu anda dünyada başka hiçbir ülkede bulunmadığını ve yakın gelecekte de benzerlerinin olmayacağını iddia etti.