Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosluğu, Fransa’da son dönemde artış gösteren asayiş olaylarını dikkate alarak Türk vatandaşlarına yönelik kapsamlı bir seyahat ve güvenlik rehberi yayımladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan duyuruda, özellikle turistik bölgeler ve kalabalık alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kalabalık alanlar için özel uyarı

Başkonsolosluk açıklamasında, yoğun insan trafiğinin olduğu turistik noktalar, toplu taşıma araçları ve merkezi bölgelerde yankesicilik ve hırsızlık riskine dikkat çekildi.

Vatandaşların kişisel eşyalarını göz önünde ve kontrol altında tutmaları, çanta ve cüzdanlarını gözetimsiz bırakmamaları gerektiği vurgulandı.

Pasaport ve para konusunda kritik tavsiyeler

Güvenlik rehberinde, pasaportların asıllarının güvenli bir yerde muhafaza edilmesi, günlük geziler sırasında ise yalnızca fotokopi taşınmasının daha güvenli olacağı belirtildi.

Olası hırsızlık risklerine karşı yüksek miktarda nakit para taşınmaması önerilirken, ödeme işlemlerinde mümkün olduğunca temkinli davranılması istendi.

Kredi kartları için dijital güvenlik önlemi

Açıklamada ayrıca, kredi kartı kullanımına ilişkin önemli bir uyarıya yer verildi. Vatandaşlara, kartların temassız ödeme ve çevrim içi alışveriş özelliklerini seyahat süresince kapatmalarının, olası dolandırıcılık vakalarının önüne geçebileceği hatırlatıldı.

Acil durumlar için 7/24 iletişim hatları

Strazburg Başkonsolosluğu, herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde Türk vatandaşlarının kesintisiz destek alabilmesi için acil iletişim numaralarını da paylaştı.

Yardıma ihtiyaç duyanlar, ‪+33 749 29 54 65‬ numaralı Strazburg Başkonsolosluğu hattından veya Konsolosluk Çağrı Merkezinin ‪+33 180 14 63 35‬ numaralı telefonundan günün her saatinde destek alabilecek.