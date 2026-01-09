Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı incelemeler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya aracılığıyla borsa hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturduğu öne sürülen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Soruşturma sonucunda 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hisselerde şüpheli hareketler tespit edildi

SPK tarafından yapılan teknik analizlerde, Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirkete ait hisselerde olağan dışı dalgalanmalar yaşandığı belirlendi. İncelemeler sonucunda, bu hareketlerin sosyal medya üzerinden yapılan yönlendirici paylaşımlarla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Bu tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli yürütülen operasyonda Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ilk etapta 15 kişi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarla gözaltı sayısı kısa sürede arttı.

Gözaltı sayısı 17’ye çıktı

Teknik ve fiziki takip sonucunda soruşturmaya dahil edilen yeni isimlerle birlikte toplam gözaltı sayısı 17’ye yükseldi. Şüphelilerin, bazı hisse senetleri hakkında yanıltıcı paylaşımlar yaparak yatırımcıları yönlendirdiği ve bu yolla haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 17 kişiden 15’i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki kişi adli kontrolle serbest

Hakimlik, dosya kapsamında ifadesi alınan 2 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

SPK’dan yatırımcılara uyarı

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan yönlendirici ve manipülatif paylaşımlara karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli içeriklerle karşılaşılması halinde SPK’ya bildirim yapılmasının önemine dikkat çekti.