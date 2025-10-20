Son Mühür - Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret belirleme süreci başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini görüşmek üzere 21 Ekim’de bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde komisyonun yapısı ve işleyişi üzerine fikir alışverişinde bulunacak. Yasa gereği asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Şu anda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası ise net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Yeni asgari ücret zammı

2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon tahminleri kritik bir rol oynuyor. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklandı ve bu oran, Asgari Ücret Tespit Komisyonu için en önemli referans noktası olacak. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, komisyon bu oranda bir zam yaparsa yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 liraya, net asgari ücret ise 28 bin 403 liraya ulaşacak. Zam oranı yüzde 30 olursa net ücret 28 bin 736 liraya, yüzde 40 artış durumunda ise net asgari ücret 30 bin 946 liraya yükselecek.

Beklenen artış senaryoları

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Brüt ücret: 26.005 TL

Net ücret: 22.104 TL

YÜZDE 28.5 ARTARSA

Brüt ücret: 33,417 TL

Net ücret: 28.403 TL

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 33.807 TL

Net ücret: 28.736 TL

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 35.107 TL

Net ücret: 29.841 TL

YÜZDE 40 ARTARSA

Brüt ücret: 36.407 TL

Net ücret: 30.946 TL

YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt ücret: 39.008 TL

Net ücret: 33.156 TL