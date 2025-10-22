Son Mühür- Türk sinemasının ve televizyon dünyasının usta ismi Selahattin Taşdöğen, yıllar sonra unutulmaz dizi “Çılgın Bediş” setinde yaşadığı büyük kazayı anlattı. Taşdöğen, çekim sırasında ölümle burun buruna geldiğini, hayatını ise rol arkadaşı Yonca Evcimik’in müdahalesi sayesinde kurtardığını söyledi.

“Avizeye çarptım, yere düşüp bayıldım”

Usta sanatçı, yaşadığı kazayı ilk kez bu kadar açık şekilde paylaştı. Çekimler sırasında bir sahnede talihsiz bir kaza geçirdiğini belirten Taşdöğen, o anları şöyle anlattı:

“Bir sahnede avizeye çarptım, yere düşüp bayıldım. O an ölümle burun burunaydım. Hastaneye kaldırıldım ama ilk götürüldüğüm yerde durumum ciddiydi. Yonca Evcimik beni başka bir hastaneye götürerek hayatımı kurtardı.”

Kaza sonrası 15 gün boyunca hafıza kaybı yaşayan sanatçı, o dönemi “Hayatımın en zor günleriydi” sözleriyle tanımladı.

“Uyandığımda birçok şeyi hatırlamıyordum. Ama o olay bana dostluğun gerçek değerini gösterdi. Yonca olmasaydı bugün belki de burada olmayacaktım.”

“Gözlerimi kaybettim ama sahneyi bırakmadım”

Selahattin Taşdöğen, kariyeri boyunca yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sanattan asla kopmadığını vurguladı. Akçay’da bir film çekimi sırasında güçlü ışık kaynakları nedeniyle geçici görme kaybı yaşadığını belirten Taşdöğen, bu süreçte dahi çalışmayı sürdürdüğünü söyledi:

“Gözlerimden 15 gün boyunca hiçbir şey göremedim. ‘Dürüyenin Güğümleri’ dizisinde yıllarca 12 numara, 222 gramlık gözlükle oynadım. Ama sahneyi hiç bırakmadım.”

“Sanat benim nefesim”

58 yıllık sanat yaşamını “bir ömürlük mücadele” olarak nitelendiren usta oyuncu, sahneyle bağını hiçbir zaman koparmadığını dile getirdi:

“Sanat benim nefesim. Yaşadığım her zorluk beni sahneye daha da bağladı. Benim için ışıklar hiçbir zaman sönmedi.”