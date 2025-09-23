Son Mühür- Bir zamanlar Show TV'nin popüler dizisi olan Yeni Gelin'de canlandırdığı Dilan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şilan Makal, futbolcu Şener Özbayraklı ile 2020 yılının Mayıs ayında dünyaevine girmişti.

Evliliğin ardından oyunculuğa ara veren Makal, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Geçtiğimiz yıl İstanbul’u tamamen terk eden oyuncu, Göcek’e taşınarak sakin bir yaşam tercih etmişti.

Tiyatro sahnesine geri döndü

Sanat hayatına yeniden dönüş sinyali veren Şilan Makal, kısa bir süre önce “Kaktüs Çiçeği” adlı tiyatro oyununda rol alarak izleyicilerle buluştu. Makal’ın bu hamlesi, hayranları tarafından “oyunculuğa dönüş” olarak yorumlandı.

Radikal imaj değişikliği

Son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme gelen Makal, saç rengini açtırdı ve kahkül kestirdi. Yeni görünümüyle dikkat çeken oyuncu, değişimini “Beni uzun süre böyle görebilirsiniz” notuyla takipçileriyle paylaştı.