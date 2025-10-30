Son Mühür- İngiltere Prensi William ve eşi Kate'in Alpler'deki bir tatil sırasında çocuklarıyla birlikte fotoğrafını izinsiz olarak yayınlayan Fransız Paris Match dergisi aleyhine açtıkları davayı kazandıkları duyuruldu.

İngiliz medyası Kral Charles'ın büyük oğlu ve tahtın varisi William, resmi toplantılara katılmadıkları zamanlarda ailesinin mahremiyetini şiddetle savunmasıyla bilindiğine dikkat çekti.

Kraliyet çifti, 2012 yılında Closer adlı bir derginin Kate'in üstsüz fotoğraflarını yayınlamasının ardından ikinci kez bir Fransız dergisine karşı dava açtı ve davayı kazanmıştı.



Nisan ayında dava açmışlardı...



Ailenin Alpler'deki fotoğraflarının yayınlanmasının ardından Nisan ayında Fransız lüks grubu LVMH'nin sahibi olduğu Paris Match'e karşı dava açılmıştı.



Kensington Sarayı sözcüsü, "Galler Prensi ve Prensesi, özel aile zamanlarını korumaya ve çocuklarının gereksiz inceleme ve müdahaleye maruz kalmadan büyümelerini sağlamaya kararlıdır" dedi.

Çiftin, 12 ve 7 yaşındaki Prens George ve Louis ile 10 yaşındaki Prenses Charlotte adındaki üç çocuğuna mümkün olduğunca normal bir yetiştirme tarzı sunmak istediği biliniyor.

43 yaşındaki William, annesi Prenses Diana'nın 1997 yılında Paris'te geçirdiği bir araba kazasında hayatını kaybetmesinin ardından medyadan hoşlanmadığı mesajı vermesiyle biliniyordu.

William ve Kate'in avukatlarının mahkemeye, çiftin tazminat yerine bildirinin yayınlanmasını tercih ettiğini söylediği öğrenildi.