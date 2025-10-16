Son Mühür- TCMB Başkanı Fatih Karahan Washington'da "Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Karahan'ın sunumundan, "sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerine dikkat çeken ekonomist İris Cibre,

''Hala, konunun genel talep olduğunun sanılması inanılmaz.

Konu, bir kesimin talebi ve bu görülmediği için gidişat doğru yönetilemiyor.

O bir kesimin talebini de Merkez Bankası kontrol edemez.'' hatırlatmasında bulundu.

Faiz indirimi zamanında yapıldı mı?



Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin kur, faiz ve dolaylı vergilerden ibaret bir program uyguladığını öne süren Cibre, programda şu ana kadar 8 ölümcül hata olduğunu söyledi.

Bu hataları maddeleştiren İris Cibre'ye göre ekonomi yönetiminin hataları şöyle...

1) Gaye Erkan ve Kademeli, yavaş faiz artırımı

2) Haziran 2023, Ağustos 2024 ve 19 Mart kur hareketine izin verilmesi

3) Vergi reformu yapılamaması

4) Siyasette sürekli gerginlik

5) Faizlerin indirilmesi gereken zamanda indirilmemiş olması

6) Yabancı yatırımcının öncelenmesi

7) Kurun aşağı gitmesine izin verilmeyip, hızlı rezerv biriktirme çabası

8) Dünya konjonktürünün hep bizim lehimize çalışacağı inancı.



Fed ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?



AK Parti eski Milletvekili ve Borsa İstanbul eski CEO'su İbrahim Turhan ise merakla beklenen Fed ve TCMB'nin faiz kararıyla ilgili beklentilerini dile getirdi.

''Küreselde Fed bu ayki ve aralıktaki toplantılarda 25 bps iki indirim yapar'' diyen Turhan,

''ECB aralıkta politika faizini yüzde 2’ye çeker

Türkiye’de: Merkez Bankası bu ayki ve aralık ayındaki PPK toplantılarında politika faizini yüzde 37’ye indirir.'' hatırlatmasında bulundu.