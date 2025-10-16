Son Mühür- Son bir haftayı üst üste düşüşle kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1.44 yükselişle 10.464 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.25'lik düşüşle 10.437 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyeleri direnç, 10.400 ve 10.300 puan ise destek konumunda bulunduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık seyrediyor...



ABD ve Çin arasındaki gerilimin tedirginlik yarattığı piyasalarda ABD Hazine Bakanı Bessent Çin'e verebilecek araçlara sahip oldukları uyarısında bulundu. Bessent federal hükümetin kapanmasının ABD ekonomisine haftalık maliyetinin 15 milyar dolara ulaşabileceğine dikkat çekti.

Euro bilgesi sanayi üretimi ise kan kaybetmeye devam ediyor. Rakamlar son 7 ayın en düşük seviyesini işaret ediyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 yükselirken, Dow Jones endeksi yatay seyretti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 geriledi.



Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Brenp petrol 62.40 dolardan

Son dönemde rekorlarını geliştürmeye devam eden ons altın 4.224 dolar, gram altın 5.684 TL'den,

Bitcoin 110.996 dolardan işlem görüyor.