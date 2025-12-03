Bugün, Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği bir gündü. Enflasyon verilerinin açıklanması merakla beklenirken, verilerin açıklanmasının ardından birçok isimden de verilere yönelik değerlendirme geldi. Bir değerlendirme de Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı ünlü ekonomist İbrahim Turhan'dan geldi.

"Türkiye, güçlü bir ekonomidir!"

Türkiye ekonomisinin gücünden bahseden ve Türkiye'nin geleceğine güven duymanın öneminden bahseden Turhan, "Bugün açıklanan enflasyon verisi, ekim başında kamuoyu ile ve Quanta olarak danışmanlık hizmeti sunduğumuz şirketler ile paylaştığımız aşağıdaki tahminimizi teyit etti. Karamsarlığa yatırım yapan ve heveslerini tahmin gibi paylaşan yorumlara kulak vermeyin. Türkiye, son iki yılda enflasyonu %80’li düzeylerden %30’a indirmeyi ve bu sırada büyümeden ödün vermemeyi başarmış dinamik ve güçlü bir ekonomidir. Türkiye’nin geleceğine güven duymanın ve Türkiye’ye yatırım yapmanın akıllıca ve kazançlı bir tercih olduğunu düşünüyoruz. Tavsiyelerimiz de bu yöndedir. 2023 Haziran’dan beri ekonomik görünüme ilişkin analizlerimizdeki ve tahminlerimizdeki performansı izleticilerimizin takdirlerine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü ekonomist de övdü!

Turhan'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, dünyaca ünlü ekonomist Timothy Ash de Turhan'ın paylaşımını yeniden paylaştı. Ash, Turhan'ın paylaşımını alıntılayarak, "İbrahim Bey sonuçları tahmin etmede çoğu kişiden daha doğru tahminlerde bulundu -benim tarafımdan da dahil" ifadelerini kullandı.