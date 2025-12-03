Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 12 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

Komisyon, işçi tarafı, işveren tarafı ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. Yeni ücret belirlenene kadar taraflar birkaç kez bir araya gelecek.

Toplantıya Bakanlık ev sahipliği yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda; çalışanların gelir düzeyi, ekonomik göstergeler, enflasyon oranları ve işveren maliyetleri başlıkları masaya yatırılacak.

Yeni yılın asgari ücreti, komisyonun tüm taraflarının değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenecek.

Milyonların gözü bu toplantıda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmeler, hem çalışanların bütçesini hem de işverenlerin mali yapısını doğrudan etkileyeceği için kamuoyu tarafından yakından takip edilecek. Komisyonun ilerleyen günlerde ikinci ve üçüncü toplantılar için takvim oluşturması bekleniyor.