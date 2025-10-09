Son Mühür- Yeni yıl yaklaşırken, 2026 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı tartışmaları yoğun şekilde devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, Aralık ayında yapılacak görüşmelerde zam oranını belirlemek üzere masaya oturacak. Bu süreç öncesinde hem hesaplamalar hem de tahminler gündemdeki yerini koruyor.

Uluslararası kuruluşlar ve uzman tahminleri

Uluslararası kuruluşların yaptığı değerlendirmeler, 2026 yılı için asgari ücret artışının yüzde 20-25 arasında olabileceğini işaret ediyor. Uzmanlar ise farklı senaryolar üzerinden çeşitli oran ve rakamlar öneriyor. Mevcut durumda uygulanan net asgari ücret 22.104 TL olarak bulunuyor.

Vatandaşın beklentisi tahminleri aşıyor

Asal Araştırma tarafından yapılan son ankete göre, vatandaşların beklentisi uluslararası tahminlerin üzerinde. Eylül 2025’te, Türkiye genelinde 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2.000 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara “2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusu yöneltildi.

Ankette öne çıkan rakamlar

Araştırma sonuçlarına göre, vatandaşların büyük bölümü yüksek rakamlar talep ediyor:

26.000 TL: %14,5

28.000 TL: %22,6

30.000 TL: %25,8

32.000 TL: %13,1

32.000 TL’den fazla: %24,0

En fazla tercih edilen rakam 30.000 TL olurken, “32.000 TL’den fazla” yanıtı da kayda değer bir oran oluşturdu.