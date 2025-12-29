Suriye’de para biriminde yapılan düzenleme kapsamında, iki sıfır atılarak basılan yeni Suriye lirası banknotları dolaşıma girdi. Uygulamayla birlikte 100 Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak işlem görecek.

Merkez Bankası’ndan resmi açıklama

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, Şam’daki Merkez Bankası binasında düzenlediği basın toplantısında yeni banknotların tedavüle çıkarıldığını duyurdu. Husri, söz konusu adımın yalnızca teknik bir değişiklik olmadığını belirterek, bunun ekonomik istikrarı güçlendirmeyi ve ulusal kurumlara duyulan güveni artırmayı amaçlayan kapsamlı bir stratejinin parçası olduğunu ifade etti.

Eski ve yeni banknotlar bir süre birlikte kullanılacak

Husri’nin verdiği bilgiye göre, eski ve yeni banknotlar 90 gün boyunca eş zamanlı olarak tedavülde kalacak. Gerekli görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği kaydedildi. Para değişim işlemlerinin ücretsiz yapılacağı, herhangi bir komisyon, ücret ya da vergi alınmayacağı da vurgulandı.

Banka hesapları yeni para birimine geçecek

Merkez Bankası Başkanı, gelecek yıldan itibaren tüm banka hesaplarının yeni Suriye lirası üzerinden tutulacağını açıkladı. Kamu ve özel sektörün bu dönüşüme uyum sağlamasının zorunlu olduğunu belirten Husri, döviz kurlarına ilişkin resmi bültenlerin ise geçiş sürecinde hem eski hem de yeni para birimi cinsinden yayımlanacağını söyledi.