Son Mühür - Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Elmalık köyünde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında adreste bulunan şüpheliler polislere ateş açtı. Açılan ateşe karşılık verilmesiyle çatışma yaşandı.

7 polis yaralandı

Çıkan çatışmada 7 polis memuru yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polislerden birinin ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bursa’ya sevk edileceği öğrenildi.

Operasyon sürüyor

Operasyona Bursa’dan özel harekât ekipleri destek verdi. Elmalık köyü ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgede operasyon ve arama çalışmaları kontrollü şekilde devam etti.

Valilikten açıklama

Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek: ‘’Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir." Dedi.

Eğitime ara!

Yalova’da DEAŞ’a yönelik polis operasyonunun sürdüğü bölgede sokak çatışmaları altı saati aşkın süredir devam ediyor. Valilik, güvenlik riski nedeniyle operasyon alanındaki 5 okulda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu. Bölgede doğalgaz ve elektrik kesintisi uygulanırken, sivil giriş çıkışlar tamamen kapatıldı.