Son Mühür- Merkez Bankaları’nın bağımsızlığı konusunda hassas olan küresel piyasalar Trump’ın Fed’e yönelik son hamlesi sonrası hareketlendi.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.

Trump’ın kararına itiraz eden Cook, Trump’ın böyle bir yetkisinin olmadığını belirterek görevinden ayrılmayacağını duyurmuştu.

Fed’in ilk siyahi kadın üyesi olan Lisa Cook, 2022 yılında Fed yönetimine atanmış ve 2023’te 14 yıllık görev süresi için onaylanmıştı. Ekonomi tarihçisi olan Cook, aynı zamanda Fed’in ilk siyah kadın üyesi olarak tarihe geçmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell’a faiz indirimi konusunda baskılarıyla sık sık gündeme gelen Trump’ın görevden alma kararını değerlendiren ekonomist İris Cibre, Mayıs ayına kadar Trump’ın istediği tablonun oluşmasının zor olduğuna dikkat çekti.

Mayıs ayına dikkat...

‘’Trump 12 FOMC üyesinden ve 7 guvernörden biri olan Cook'u görevden aldığını, Cook ise, Trump'ın görevden alma yetkisi olmadığını ve istifa etmeyeceğini açıkladı’’ hatırlatmasında bulunan Cibre,

‘’Piyasalar doğal olarak karıştı

Trump, Powell Mayısta gidene kadar hala çoğunluğu elde etmiş olmayacak

Şu an Trump taraftarı 2 FOMC üyesi var.

Kugler istifa etti, yerine Miran 2026’da geçecek, etti 3

Cook da giderse, yerine başka bir güvercin geçecek = 4

Fakat, Fed bağımsızlığı tartışmaları ve Powell'a karşı oluşan cephe dolayısıyla, Fed'in aldığı kararlar politik olarak okunmaya başlayacak.’’ Değerlendirmesinde bulundu.