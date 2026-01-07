Son Mühür- Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. İmamoğlu, açıklamasında iktidarın ekonomi politikalarını hedef aldı ve vatandaşın geçim sıkıntısına dikkat çekti.

"Enflasyon hedefi tutmadı"

İmamoğlu, “Tek haneye inecek” denilen enflasyonun 2025 yılında yüzde 31 seviyesinde seyrettiğini belirterek, iktidarın ekonomik vaatlerinin karşılanmadığını vurguladı.

Vatandaşlar ağır geçim koşullarıyla mücadele ediyor

Açıklamada, milyonlarca vatandaşın açlık sınırının altında yaşamaya zorlandığına işaret eden İmamoğlu, kiradan market alışverişine, çocukların eğitim masraflarından faturalara kadar pek çok alanda ekonomik baskının sürdüğünü ifade etti. “Yeni yıla girilmeden yapılan zamlar, halkın geçim sıkıntısını katlamıştır” dedi.

Ekonomik performans ve yönetim eleştirisi

23 yıldır yönetimde olan iktidarın ülkeyi hâlâ dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip 10 ülke arasında bıraktığını belirten İmamoğlu, “Demokrasi ve hukuku bitirerek kurulan sistem, ekonomimizi tüketiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi ve hukukla güçlü Türkiye vurgusu

İmamoğlu, Türkiye’nin ekonomik olarak güçlü bir ülke haline gelmesinin yolunun demokrasi ve hukuktan geçtiğini belirtti. Açıklamasını, “Milletimizin iktidarında herkes için adalet, demokrasi ve refah sağlanacak. Türkiye büyürken, milletimizin sofrası da büyüyecek. Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız” sözleriyle tamamladı.