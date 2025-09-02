Son Mühür- Türkiye ekonomisi yılın 2.çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak yüzde 4.8 büyüdü. Çeyreklik bazda ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme yüzde 1,6 seviyesinde.

İç talebin yine belirleyici olduğu büyüme rakamında hanehalkı tüketimi yüzde 5,1 artışla büyümeye 3,4 puan katkı yaptığı görüldü.

Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Merkez Bankası'ndan emekli uzman Ayhan Bülent Toptaş,

''Türkiye'de bu sene büyümenin yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 3,5 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde bir yıl önceki ilk çeyreğe göre yüzde 2,3’lük bir büyüme gerçekleşmişti. İkinci çeyrekte ise bu artış yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

Tarımdaki küçülme önemli...



2025 yılının ilk iki çeyreğine ait bu rakamlar Türkiye’nin 2025 yılı büyümesinin yüzde 3 ila yüzde 3,5 arasında olacağını öngörenlerin bu tahminlerinin gerçekleşebileceğine işaret ediyor.'' hatırlatmasında bulundu.

''İnşaat her iki çeyrekte de öncü sektör olma özelliğini koruyor. Bu bir taraftan Türkiye’nin çok eleştirilen inşaatla büyüme alışkanlığını sürdürmesi ve deprem sonrası yeniden inşa faaliyetler ile ilişkilendirilebilir.'' diyen Toptaş,

''Her iki çeyrekte öncü olan bir diğer sektör bilgi ve iletişim faaliyetleri. Diğer tarafta tarımın iki çeyrek üst üste büyümediğini ve hatta küçüldüğünü görüyoruz. Bu çok dikkatle takip edilmesi gereken bir durum. İklim değişikliğinin, don olaylarının, artan maliyetlerin ve uygulanan politikaların etkileri iyi değerlendirilmeli ve olumsuz gelişmeleri bertaraf etmek için çalışmalar başlatılmalı.'' tespitinde bulundu.



Enflasyonu aşağı çekme çabaları...



''Türkiye 2023’de (Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yılı) yüzde 5, 2024’te ise yüzde 3,3 büyüdü. Bu yıl da büyüme adına çok fazla şey beklemememiz lazım.'' diyen Ayhan Bülent Toptaş,

''Çünkü bu yıl da TCMB’nin enflasyonu aşağıya çekme çabaları sürüyor, bu ekonomiyi soğutuyor, iş dünyasından gelen olumsuz tepkiler de Türkiye ekonomisinin bir dört nala büyüme döneminde olmadığı izlenimini pekiştiriyor.'' mesajı verdi.