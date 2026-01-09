Son Mühür - Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyetlerine son verme kararı alan Ekol TV hakkında gündeme gelen kara para iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iş insanı Mübariz Mansimov ile Veysel Şahin’in yanı sıra kapanan Ekol TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve avukat Ersan Şen de dosyaya eklendi.

Soruşturmada adının yer aldığı iddia edilen avukat Ersan Şen, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturma varsa elbette saygı ile sonucunu bekleyeceğiz. Ekol Tv ile ilgili olarak; kurulma aşamasında, öncesinde, sonrasında, yönetilmesinde, kapanmasında veya sonrasında, hiçbir aşamada maddi veya manevi bir dahlim olmadığı gibi, mesleki olarak da hiçbir aşamada katkı sunmadığımı belirtmek isterim. Eğer soruşturma varsa, sonucunda şüphesiz maddi hakikate ulaşılacaktır"