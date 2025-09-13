Son Mühür- Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz, özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. 34 yaşındaki oyuncunun, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Beliz Yürekli ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Yaz tatilinde tanıştılar

İkilinin yaz aylarında bir tatil beldesinde bulunan beach’te tanışarak yakınlaştıkları öğrenildi. Kısa süre içinde ilişkiye başlayan çiftin mutluluk pozları, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Beliz Yürekli ilişkisini paylaşımla duyurdu

Üniversite öğrencisi olan Beliz Yürekli, sosyal medyada yaptığı samimi paylaşımlarla birlikteliğini resmen duyurdu. Aktif bir şekilde sosyal medyayı kullanan Yürekli’nin paylaşımları, takipçileri arasında hızla gündeme oturdu.

14 yaş farkı tartışma yarattı

Daymaz ile Yürekli arasındaki 15 yaş farkı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bir kesim çiftin mutluluğunu desteklerken, bazı kullanıcılar yaş farkını eleştiri konusu yaptı.

Göz önünde bir ilişki

Özel hayatıyla da sık sık magazin basınının gündemine gelen Ekin Mert Daymaz’ın bu yeni ilişkisi, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çiftin sosyal medyada paylaştıkları kareler, aşklarını gizleme gereği duymadıklarını gözler önüne seriyor.