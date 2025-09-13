Son Mühür- Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2025 yazını geride bıraktığını sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla duyurdu.

Yaz boyunca çekilen tatil karelerini Instagram’da paylaşan Evcen, hem hayranlarına nostaljik bir selam gönderdi hem de yeni sezona “merhaba” dedi.

“Elveda”

39 yaşındaki ünlü oyuncu, gönderisine “Yaza hafif ve pürüzsüz bir elveda... Bir dahaki sefere görüşürüz ve şehre tekrar hoş geldin” notunu düştü.

Paylaşımda, eşi Burak Özçivit ile birlikte çekilmiş bir kareye de yer verilmesi dikkat çekti.

Burak Özçivit ile 2016 yılında dünyaevine girmişlerdi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 2019’da ilk oğulları Karan’ı, 2023’te ise ikinci çocukları Kerem’i kucaklarına alarak mutluluklarını pekiştirmişti.

Boşanma iddialarına nokta

Son aylarda çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Özellikle Evcen’in sosyal medya hesabından “Özçivit” soyadını kaldırması, magazin kulislerinde “boşanma” söylentilerini alevlendirmişti. Ancak çift, kısa süre sonra birlikte verdikleri bir pozla iddiaları yalanlamıştı.