Balıkesir, 2025 yılı Ekim ayında ihracatta önemli bir başarıya imza attı. İlde ihracat, 92 milyon 900 bin dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, ithalat da yükseliş göstererek 68 milyon 543 bin dolar olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde dış ticaret artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde Ekim ayında genel ticaret sistemi kapsamında ihracat yüzde 4,1 artışla 23 milyar 941 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 7,2 yükselerek 31 milyar 521 milyon dolar oldu.

Ocak-Ekim döneminde ihracat ve ithalat artışı

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 224 milyar 469 milyon dolara çıkarken, ithalat ise yüzde 6,1 yükselişle 299 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir’in dış ticaretteki performansı

Balıkesir özelinde Ekim ayı rakamları, il ekonomisinin ihracat odaklı büyüme trendini sürdürdüğünü ortaya koydu. İhracat 90 milyon 900 bin dolar seviyesinde seyrederken, ithalat 68 milyon 543 bin dolar olarak kaydedildi.