Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki seyyar satıcı Tuncay Arslan, 52 gün önce kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 53 yaşındaki kardeşi Tuncer Arslan’ın anısına anlamlı bir hayır etkinliği düzenledi. Arslan, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu önünde öğrencilere pamuk şekeri dağıttı.

Pamuk şekerinde anlamlı mesaj

Rahmetli kardeşinin de bölgede petek helva ve pamuk şekeri satışı yaptığını aktaran Tuncay Arslan, "Herkes genellikle pilav veya lokma hayrı yapıyor. Biz de kardeşimi hatırlatacak farklı bir yöntem düşündük. Çocukları sevindirmek çok güzel bir duygu oldu" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden teşekkür mesajı

Okuldan çıkan öğrenciler, hayrı yapan Arslan’a teşekkürlerini iletti. Sezai Budak, "Pamuk şekerini çok seviyorum. Allah hayırlarını kabul etsin" derken, Alperen Bozkurt, "Bugün okul önünde tanımadığımız bir ağabey pamuk şekeri hayrı yaptı. Allah hayrını kabul etsin" diye konuştu.

Toplumsal dayanışma ve anma

Arslan’ın düzenlediği etkinlik, hem kaybedilen bir yakın için duyulan özlemi hem de toplumsal dayanışmayı ön plana çıkardı. Küçük yaşta çocukları sevindiren bu tür hayırlar, ilçede farklı ve samimi bir örnek olarak dikkat çekti.