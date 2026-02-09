Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır yönetiminde gerçekleşti. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, şehrin gündemine ilişkin önemli konular ele alındı.

Toplantıda özellikle geçen haftaki yoğun yağışlar sonrası yaşanan sel felaketleri gündemin üst sıralarında yer aldı.

Öte yandan İzmir'de yağış etkili olmaya başladı. Mecliste tartışmalar sürerken, yoğun yağış nedeniyle toplantı salonunun bazı bölümlerinin su almaya başladığı gözlendi. Bu durum, meclis üyeleri arasında kısa süreli bir şaşkınlık ve hareketliliğe yol açtı.

AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili: "Damımız bile akıtıyor!"

AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili, etkili olan yağışla birlikte meclis salonun su almasını da gündeme getirerek, "Damımız bile akıtıyor. Meclis salonu da akar mı?" dedi. Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ise, " Tamir ettirelim" ifadelerini kullandı.