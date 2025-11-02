İZSU, İzmir’de 2 Kasım 2025 Pazar günü bazı bölgelerde planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kurum, aynı zamanda kentteki kuraklık nedeniyle uygulanan periyodik su kesintilerinin de sürdüğünü hatırlattı.

Beydağ

Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.24 – 10.30 saatleri arasında yaklaşık 1 saatlik su kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni, bölgede meydana gelen ana boru arızası olarak açıklandı.

Bornova

Doğanlar Mahallesi’nde 09.05 – 10.05 saatleri arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi olacak. 1589 Sokak’taki branşman arızası nedeniyle bölge vanasının kapatıldığı, Doğanlar ve Mevlana bölgelerinin kısmen etkileneceği bildirildi.

Karabağlar

Gazi ve Umut mahallelerinde 09.55 – 11.55 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti uygulanacak. Kesintiye, Eskiizmir Caddesi No:618’deki ana boru arızasının neden olduğu belirtildi.

Konak

Göztepe ve Güzelyalı mahallelerinde 09.30 – 10.30 saatleri arasında yaklaşık 1 saat sürecek su kesintisi yapılacak. Çalışmalar, 56/5 Sokak No:6’daki vana arızası nedeniyle gerçekleştiriliyor.

Selçuk

Belevi Mahallesi’nde 09.10 – 10.30 saatleri arasında yaklaşık 1 saat sürecek su kesintisi yaşanacak. Kesintiye, 12001 Sokak ve kollarındaki ana boru arızası sebep oldu.

İZSU, vatandaşların kesinti süresince su kullanımı konusunda önlem almalarını önerirken, planlı bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgelerde suyun kademeli olarak verileceğini bildirdi.



