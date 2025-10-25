Türkiye genelinde eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişi, 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenileme işlemini tamamlamazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 kişi ehliyetini yenilerken, milyonlarca kişi hala eski tip sürücü belgeleriyle araç kullanıyor.

Süre uzatılmayacak uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, süreçte herhangi bir ek süre tanınmayacağını vurguladı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve indirimli yenileme bedelinden yararlanılamayacak. Vatandaşlarımız nüfus müdürlüklerinden randevularını alarak belgelerini yenilesin.”

Ehliyet yenilemeyenler yüksek ücret ödeyecek

31 Ekim’e kadar ehliyet yenileme ücreti yalnızca 15 lira olarak uygulanıyor. Ancak 1 Kasım’dan itibaren bu tutar B sınıfı sürücü belgeleri için 7 bin 438 liraya çıkacak.

Bu da vatandaşların yenileme işlemini bir hafta içinde yaparak 7 bin 423 lira tasarruf edebileceği anlamına geliyor.

Sınıflara göre yeni ücretler belirlendi

Kasım ayından itibaren ehliyetini yenilemeyenler için belirlenen ücretler şöyle olacak:

A, A1, A2, F sınıfı: 3 bin 643 lira 10 kuruş

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı: 11 bin 235 lira 60 kuruş

Vatandaşların 31 Ekim öncesinde işlem yapmaları, hem maliyet açısından avantaj sağlayacak hem de trafik denetimlerinde ceza riskini ortadan kaldıracak.

Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199, “nvi.gov.tr” veya mobil uygulama üzerinden randevu alabiliyor. Başvuru için gerekli belgeler ise şöyle:

Eski sürücü belgesi,

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu,

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi,

15 TL başvuru ücreti,

Başvuru sonrası ehliyetler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla vatandaşın adresine gönderiliyor. Bu süreçte geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Ekim ayında başvurularda artış

Ehliyet yenileme süresinin dolmasına az bir zaman kala başvurular da hız kazandı. Nüfus müdürlüklerinde;

Ağustos ayında 96 bin 134,

Eylül ayında 57 bin 858,

Ekim ayında ise 146 bin 916 kişi başvuru yaptı. Son bir haftada alınan başvuru sayısı ise 58 bini buldu.