Osman Günden / Son Mühür - İstanbul Valiliği, 26 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek trafik düzenlemesi kapsamında, 26 Ekim Pazar günü saat 08.00’den etkinlik sonuna kadar Abay Caddesi ve Demirhane Caddesi, 00.00’dan etkinlik bitimine kadar ise Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, İmamhatip Yolu Sokak, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, 40. Sokak, 246. Sokak, Çinoğlu Çıkmazı Sokak, Belgradkapı Caddesi ve Demirhane Caddesi araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Alternatif güzergah olarak Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve Prof. Turan Güneş Bulvarı önerildi.