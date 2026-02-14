Muğla’da 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sıra dışı bir talepte bulunan vatandaş, hayatının dersini aldı. Acil yardım hattını romantik kutlamasına dahil etmek isteyen ve operatörden pasta getirilmesini talep eden şahsa, hattı asılsız yere meşgul etmek suçundan 1.882 TL tutarında idari para cezası kesildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri tarafından o anlara dair ses kayıtları da şeffaflık ilkesi gereği paylaşıldı.

Acil hattı meşgul etti

Olayın detaylarına göre, 14 Şubat’ın coşkusuyla 112 hattını arayan kişi, telefondaki görevliye sevgilisiyle yaşadığı mutluluğu anlatmaya başladı. Operatörün profesyonel bir şekilde yönelttiği "Size nasıl yardımcı olabilirim?" sorusuna, ciddiyetten uzak bir tavırla "Ne bileyim, bir pasta getir" şeklinde yanıt verdi. Görevi başında olan ve saniyelerle yarışan acil çağrı operatörü, yardım talebinin hayati bir nitelik taşımadığını ve hattın suistimal edildiğini fark ederek görüşmeyi kısa sürede sonlandırdı.

Kabahatler kanunu kapsamında Bin 882 TL ceza

Emniyet ve acil servis birimlerinin koordinasyonunu sağlayan merkezin gereksiz yere meşgul edilmesi, yargısız bırakılmadı. Yapılan incelemeler ve numara tespiti sonucunda, çağrıyı gerçekleştiren şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca 1.882 TL para cezası uygulandı. Yetkililer, bu tür asılsız çağrıların sadece bir "şaka" olmadığını, aynı zamanda hukuk önünde bir yaptırımı olduğunu bu örnekle bir kez daha hatırlatmış oldu.

"Aşk güzeldir ama 112 Acil çağrı ciddiyet ister"

Yaşanan trajikomik olayın ardından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, toplumsal bilinci artırmak adına önemli bir uyarı mesajı yayımladı. "Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir" sloganıyla yapılan açıklamada, sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi kritik hizmetlerin tek merkezden yönetildiğine dikkat çekildi. Gereksiz yere işgal edilen her saniyenin, gerçekten yardıma ihtiyacı olan ve yaşam mücadelesi veren bir başka insanın hayata tutunma şansını çalabileceği vurgulandı.

Ses kayıtları ibret olması için paylaşıldı

Kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla paylaşılan ses kayıtlarında, arayan kişinin lakayıt tavrı ve acil yardım hattının ciddiyeti arasındaki tezat açıkça görüldü. Yetkililer, bu tür paylaşımların amacının cezalandırmaktan ziyade, vatandaşların acil durum hatlarını hangi durumlarda kullanması gerektiğini anlamalarını sağlamak olduğunu belirtti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin her türlü suistimale karşı dijital takipte olduğu ve benzeri durumlarda yasal işlemlerin tavizsiz bir şekilde uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.