Son Mühür - Boğaziçi Üniversitesi’nde dün yaşanan olayların ardından gözaltına alınan iki öğrenci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, öğrencilerin tutuklanmasını talep ederek dosyayı sulh ceza hakimliğine gönderdi.

Mahkemeden adli kontrol kararı

Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucunda iki öğrencinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Öğrenciler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli yükümlülükler uygulanmasına hükmedildi.

Gözaltına alınan öğrencilerin durumu

Gözaltına alınan öğrencilerin, üniversite kampüsünde gerçekleştirilen basın açıklaması sırasında yapılan kimlik kontrolleri esnasında gözaltına alındığı öğrenildi. Öğrencilerin, ifadelerinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığını savundukları belirtildi.

Kampüs kapatıldı, güvenlik önlemleri artırıldı

Dün üniversite yerleşkesinde düzenlenen yurt açılış töreni nedeniyle kampüs genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güney Kampüs başta olmak üzere bazı alanlara giriş ve çıkışlar gün boyunca kapatıldı. Yurtlarda kalan bazı öğrencilerden sabah saatlerinde odalarını geçici olarak boşaltmaları istendi.

Kampüs çevresinde polis barikatları kurulurken, üniversite çevresinde yoğun güvenlik uygulamaları dikkat çekti.

Basın açıklaması sonrası gözaltı

Tören öncesinde Kuzey Kampüs’te bir araya gelen öğrenciler, alınan güvenlik önlemlerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında uygulanan kimlik kontrolleri esnasında iki öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kamuoyunda tepkiler

Gözaltılar ve kampüsün kapatılması, öğrenci çevrelerinde ve kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Öğrenci temsilcileri, üniversitelerin güvenlik gerekçesiyle tamamen kapatılmasının eğitim ve ifade özgürlüğünü olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Öğrencilerin adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından sürecin hukuki boyutunun takip edileceği öğrenildi.