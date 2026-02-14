Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, son günlerde kendisini hedef alan iddialar ve siyasi kulislerde konuşulan disiplin süreciyle ilgili sessizliğini bozarak kapsamlı bir açıklama yaptı. Hakkındaki söylemlerin hiçbir somut dayanağının bulunmadığını vurgulayan Işıksu, yaşanan süreci şahsına ve ailesine yönelik organize bir "itibar suikastı" olarak nitelendirdi. Adli makamlara yansıyan dosyalardaki gizlilik kararına rağmen kamuoyuna servis edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Işıksu, adaletin yerini bulacağına dair inancının tam olduğunu ifade etti.

"Resmi bir tebligat almadım, haberleri medyadan takip ediyorum"

Kamuoyunda geniş yankı bulan, AK Parti Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edildiği yönündeki iddialara açıklık getiren Mutlu Işıksu, kendisine ulaşan resmi bir bildirim olmadığını dile getirdi. Parti içi süreçlerle ilgili spekülasyonların medya üzerinden yürütülmesini eleştiren Işıksu, siyasi hayatı boyunca AK Parti ilkelerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuna sadık kaldığının altını çizdi. Liderinin alacağı her türlü karara saygı duyacağını belirten Belediye Başkanı, "Cumhurbaşkanımızın izinde sürdürdüğüm siyasi yürüyüşümde, kararı ne olursa olsun başımızın tacıdır" diyerek sadakat mesajı verdi.

Organize bir operasyon ve şantaj iddiası

Açıklamasında, maruz kaldığı durumun basit bir iddiadan öte, profesyonelce kurgulanmış bir operasyon olduğunu savunan Işıksu, elinde bu kumpasın paydaşlarına dair somut veriler olduğunu iddia etti. Özellikle sosyal medya ve belirli mecralar üzerinden yayılan ekran görüntülerinin sahte olduğunu vurgulayan Başkan Işıksu, "A4 kağıtlarına basılarak servis edilen sözde yazışmaların şahsımla hiçbir ilgisi yoktur. Ortada ne böyle bir sosyal medya hesabım ne de bu yönde bir iletişimim olmuştur. Bu, tamamen teknolojik imkanlar kullanılarak üretilmiş bir kurgudur," ifadelerini kullandı. Kendisinin bu süreçte "savunma yapan" değil, şantaj ve tehditlere karşı "suç duyurusunda bulunan ilk taraf" olduğunu hatırlattı.

"Yargı yerine sosyal medyayı adres gösterenler kötü niyetlidir"

Başkan Işıksu, davanın mahiyetine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ellerinde ses kayıtları ve şahitli ispatların bulunduğunu belirterek karşı tarafın yargıdan kaçtığını savundu. Hukuki sürecin medya eliyle manipüle edilmeye çalışılmasına tepki gösteren Işıksu, iddiası olan herkesi klavye başına değil, bağımsız Türk mahkemelerine davet etti. Bu organizasyonun arkasındaki isimleri, finansörlerini ve süreci yöneten aktörleri tek tek tespit ettiğini ifade eden Işıksu, vakti geldiğinde tüm gerçeklerin belgeleriyle birlikte Türk milletiyle paylaşılacağını duyurdu.

"Geri adım atmayacağım, hakikat elbet ortaya çıkacaktır"

Konuşmasının sonunda kararlılık mesajı veren Adapazarı Belediye Başkanı, bu saldırının sadece siyasi kimliğine değil, aile mahremiyetine ve kendisine güvenen seçmenlerine de yapıldığını söyledi. "Alnımız ak, başımız dik" diyerek yoluna devam edeceğini belirten Işıksu, hiçbir tehdidin kendisini Adapazarı’na hizmet etmekten alıkoyamayacağını ifade etti. Organize bir yapının "tüm tuşlara basarak" yürüttüğü bu karalama kampanyasının, hakikatin ağırlığı altında ezileceğini belirten Başkan, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayarak açıklamasını tamamladı.

