Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığını asgariye indirmek amacıyla yürütülen stratejik projelerde yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu. Kızılcahamam’da gerçekleştirilen "AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı" kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin sadece kendi karasularında değil, uluslararası arenada da aktif bir arama faaliyeti yürüteceğini vurguladı. Bu kapsamda "Çağrı Bey" adlı arama gemisinin Mersin’in Taşucu limanından Somali’ye uğurlanacağını belirten Bayraktar, bu adımın Türkiye’nin küresel enerji vizyonunun bir parçası olduğunu ifade etti.

2026 yılı yeni bir keşif ve müjde dönemi olacak

Türkiye’nin enerji alanındaki sınır ötesi operasyonlarına dikkat çeken Bakan Bayraktar, Somali’deki petrol arama faaliyetlerinin geleceğe dair büyük bir potansiyel taşıdığını dile getirdi. Yarın atılacak olan bu tarihi adımın, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü pekiştireceğini söyleyen Bakan, 2026 yılının bir dönüm noktası olacağını işaret etti. Stratejik hedefler doğrultusunda 2026’nın keşiflerle dolu bir "müjdeler yılı" olmasını temenni ettiklerini belirten Bayraktar, ekonomideki gerçek gücün enerjide tam bağımsız bir yapıdan geçtiğinin altını çizdi.

Karadeniz’de yerli gaz üretimi iki katına çıkıyor

Bakan Bayraktar, yerli kaynakların kullanımına yönelik çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ve halihazırda 4 milyon hanenin yerli doğal gaz konforuna ulaştığını bildirdi. Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nın önemini hatırlatan Bayraktar, bu yıl içerisinde bölgedeki üretimin iki katına çıkarılacağını müjdeledi. Sadece mevcut sahalarla yetinmeyeceklerini vurgulayan Bakan; Rize, Giresun, Ordu, Samsun ve Kastamonu açıklarını kapsayan geniş bir hatta yeni sondaj çalışmalarının yoğunlaşacağını, Karadeniz’in bir uçtan bir uca taranarak yeni rezervlerin ekonomiye kazandırılacağını açıkladı.

Akkuyu’da ilk enerji için geri sayım başladı

Türkiye’nin nükleer enerji serüveninde de kritik bir aşamaya gelindiğini belirten Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki (NGS) son durumu paylaştı. İlk reaktörün inşaat süreçlerinin %99 oranında tamamlandığını ifade eden Bakan, bu yıl içerisinde tesisten ilk enerjinin üretilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Dört reaktörün tamamı devreye alındığında, Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unun tek başına Akkuyu tarafından karşılanacağını belirten Bayraktar, bu başarının ardından Sinop ve Trakya nükleer projeleriyle nükleer sanayide küresel bir oyuncu haline gelineceğini söyledi.

Ekonomik istikrarın anahtarı: Enerjide mutlak bağımsızlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu "mutlak bağımsızlık" vizyonunun enerji politikalarının temel taşı olduğunu hatırlatan Bayraktar, bu alandaki dışa bağımlılığın sona ermesiyle birlikte ülke hazinesinin ve genel ekonominin çok daha sarsılmaz bir yapıya kavuşacağını belirtti. Enerji giderlerinin azaltılmasının doğrudan refah artışına katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yerli ve milli enerji hamlesinin hem Doğu Akdeniz’de hem Karadeniz’de hem de Somali gibi uzak coğrafyalarda kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.