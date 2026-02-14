İstanbul Küçükçekmece’de öğleden sonra meydana gelen kanlı olayda, uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs, görev başındaki emniyet güçlerine bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Sultan Murat Mahallesi'nde devriye görevini yürüten polis ekiplerini hedef alan saldırganın yarattığı arbede sonucunda, 4'ü polis memuru olmak üzere toplam 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı olay sonrası bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Devriye aracına hakaretle başlayan gerilim kanlı bitti

Olay, saat 15.30 sularında Sultan Murat Mahallesi Şeftali Sokak üzerinde patlak verdi. İddialara göre, 35 yaşındaki C.İ. isimli şahıs, o sırada sokakta rutin asayiş denetimi yapan polis aracına yönelik sözlü taciz ve hakaretlerde bulunmaya başladı. Durumun kontrolden çıkması üzerine araçtan inerek şüpheliyi sakinleştirmek ve müdahale etmek isteyen güvenlik güçleri, beklemedikleri bir saldırıyla karşılaştı. Madde etkisinde olduğu belirtilen C.İ., yanındaki bıçağı çıkararak polislere rastgele saldırmaya başladı.

Mahalleli ve polis arasında arbede çıktı

Saldırganın bıçaklı hamleleri üzerine çevredeki vatandaşlar da duruma engel olmak amacıyla olaya dahil oldu. Kısa sürede büyüyen ve sokağa yayılan arbede neticesinde ortalık adeta savaş alanına döndü. Çıkan kaosta vücutlarının çeşitli yerlerinden darbe alan ve bıçakla yaralanan 4 polis memuru ile olayı ayırmaya çalışan 2 sivil vatandaş kanlar içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda ambulans ve destek kuvvet yönlendirildi.

Yaralıların sağlık durumu ve hastane süreci

Sağlık ekipleri, olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralı polislerden birinin durumunun ciddiyetini koruduğu, bir diğer memurun ise bacağından aldığı bıçak darbesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Tedavisi süren sivil vatandaşların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren C.İ., emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Görgü tanıklarından kan donduran ifadeler

Yaşanan dehşete tanıklık eden mahalle sakinleri, olayın bir anda parladığını dile getirdi. Bir mahalle sakini, saldırganın polisle yaşadığı sözlü tartışmanın ardından bir anda bıçağına sarıldığını belirterek, "Polisler görevini yapıyordu. Şahıs onlara hakaret edince müdahale etmek istediler ancak saldırgan bir anda hepsine saldırdı. İki polisin ve iki sivilin yaralandığını gördük. Bir polisin durumu oldukça ağırdı, diğerini ise bacağından yaraladı" sözleriyle yaşadıkları şoku anlattı. Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

