Son Mühür / Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 57’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı kapsamlı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” hedefi ile “2053 Küresel Liderlik” vizyonunu güçlü ifadelerle vurguladı. Bahçeli, milli birlik ve dayanışma çağrısı yaparak, Cumhur İttifakı’nın kararlı duruşuyla Türkiye’nin geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğini söyledi.

Bahçeli, Vakıf Merkezi’nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, partinin 57 yıllık siyasi mücadelesine, Türk milliyetçiliğinin tarihsel köklerine ve Türkiye’nin gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Değerli Dava Arkadaşlarım, Partimizin Muhterem Mensupları, Saygıdeğer Misafirlerimiz, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın Kıymetli Temsilcileri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk siyasi hayatındaki 57 yıllık şerefli yolculuğunun yıldönümünde hepinizi en iyi dileklerimle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. ‘Şanla Şerefle’ nice 57 yıllara diyorum…”

Bahçeli, MHP’nin geçmişten bugüne taşıdığı tarihi misyonu anlatırken, “Bu yolculuk; yufka yüreklilerle çetin yolların aşılmayacağını bilenlerin onurlu ve kararlı yürüyüşüdür” dedi. Türk tarihinin önemli isimlerine atıfta bulunan Bahçeli, “Bilge Kağan'dan, Alparslan'a; Osman Gazi'den Fatih'e, Kanuni'den Mustafa Kemal'e kadar… sayısız ecdadımızın kutlu yürüyüşü ile bu günlere gelinmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında partinin kuruluş sürecine de değinen Bahçeli, “1948’de Millet Partisi’yle başlayan doğuş… 9 Şubat 1969’da Adana’da başlayan kutlu yolculuk, şeref dolu 57 yılı geride bırakmıştır” sözleriyle MHP’nin siyasi tarihini özetledi. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin temel ilkesinin “önce ülkem ve milletim” olduğunu vurgulayarak, siyaseti çıkar ve çatışma alanı değil, toplumsal uzlaşının ve huzurun tesisi olarak gördüklerini dile getirdi. Türk milliyetçiliğinin kapsayıcı bir anlayış olduğunun altını çizen Bahçeli, “Türk milliyetçiliğinde dışlayıcılığa, bağnazlığa, saldırganlığa asla yer yoktur” dedi.

“Terörsüz Türkiye” vurgusu

Konuşmasının önemli bir bölümünü “Terörsüz Türkiye” hedefine ayıran Bahçeli, bu hedefin milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını söyledi. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye derken kastettiğimiz budur” diyerek, milli birliğini sağlamış bir Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını daha kolay gerçekleştireceğini ifade etti.

Bu hedefi engellemeye çalışanların Türkiye ve Türk milletinin hasımları olduğunu savunan Bahçeli, “Kim veya kimler bu hedefleri engellemek istiyorsa maksatlıdır” dedi. Bölgesel gelişmelere de değinen Bahçeli, Suriye’de yaşanan son gelişmelerin Türkiye’nin milli güvenliği açısından kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin diplomatik rolüne vurgu yaptı

Dünya genelinde yaşanan krizlere dikkat çeken Bahçeli, Ukrayna–Rusya savaşı, Gazze’deki insani kriz ve küresel adalet sorunlarına değindi. Türkiye’nin diplomatik rolüne işaret eden Bahçeli, “Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni bir çatışma iklimi oluşmaması için tüm insani ve diplomatik çabayı ortaya koymaktadır” dedi.

“Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz”

Bahçeli, konuşmasının ilerleyen bölümünde “2053 Küresel Liderlik” vizyonunu ayrıntılarıyla anlattı. Türkiye’nin 2053 yılında süper güç ve lider ülke haline gelmesini hedeflediklerini belirten Bahçeli, bu sürecin üç aşamalı, dokuzar yıllık stratejik bir planla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda ilk dönemin “Milli Birlik, Devlet Kapasitesinde Stratejik Dönüşüm ve Kalkınma Hamlesi Dönemi”, ikinci dönemin “Merkez Ülke Türkiye Dönemi”, üçüncü dönemin ise “Küresel Liderlik ve Medeniyet İnşa Dönemi” olacağını ifade etti.

Bahçeli ayrıca, “Geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz. 2071 yılında cihan ve uzay hakimiyeti ülkümüzü inşallah gerçekleştireceğiz” sözleriyle uzun vadeli hedeflere dikkat çekti.

"Meselelere çözüm için çalışmayı ihmal etmiyoruz"

Konuşmasının son bölümünde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin milli ve manevi değerlerin tamamını esas alan bir siyasi çizgiye sahip olduğunu söyledi. “Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirmeye odaklanırken, milletimizin haklı taleplerini karşılamak ve toplumsal meselelere çözüm üretmek için çalışmayı ihmal etmiyoruz” diyen Bahçeli, kararlılık mesajı verdi.

Bahçeli konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Yılmayacağız, yorulmayacağız, yıkılmayacağız, mutlaka başaracağız. Ufkumuz aydınlık, geleceğimiz parlak, yarınımız bugünden daha iyi olacaktır… Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha nice 57 yıllara şanla şerefle, aynı şevk, aynı heyecan, aynı coşku, aynı ruhla erişmesini temenni ediyorum.”