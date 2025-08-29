Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Tiyatro Kavşağı istikametine seyreden 52 EC 450 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

22 yaşındaki sürücü Miyase C.’nin tedirgin tavırları üzerine alkol testi yapıldı. Ölçüm sonucunda sürücünün 1.12 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Uyarıda bulunan sürücüyü şikayet etti

Ceza işlemleri uygulanırken ilginç bir gelişme yaşandı. Miyase C., kendisini yolda “Alkollü araç kullanma” diyerek uyaran başka bir sürücüyü polise şikayet etti.

Genç kadın, “Adam bana diyor ki ‘Sen alkollüsün, şikayet edeceğim.’ Bu magandalık ne ya, Türkiye’de yaşıyoruz biz” sözleriyle uyarıyı dikkate almadı.

“Bir bira içtim, nasıl yüksek çıktı anlamadım”

Polis aracının yanında konuşan kadın sürücü, alkol oranına şaşırdığını belirterek, “4-5 saat önce 1 bira içtim. Bünyem zayıf ama bu kadar nasıl çıktı anlamadım” dedi. Ehliyetine el konulacağını öğrenince ise “Şaka yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

“6 ay gizli kaçak kullanacağız”

Ehliyetinin 6 ay süreyle geçersiz olduğunu öğrenen sürücü, büyük bir şaşkınlık yaşadı. “Benim ehliyetim gitti mi? Çok kötü” diyen genç kadın, ardından ise “Neyse, 6 ay artık gizli kaçak kullanacağız” ifadeleriyle polisleri hayrete düşürdü.

“Beni gezdirir misin?”

Cezai işlemler sırasında kaldırımda bekleyen bir vatandaşa seslenen kadın sürücü, “3. aya kadar burada mısın? Beni gezdirir misin?” diye sordu. Bu ilginç diyalog çevredekilerin dikkatini çekti.

Kameraları görünce panikledi

Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden sürücü, basın mensuplarına dönerek “Allah rızası için çekmeyin. Babam esnaf, çekmeyin, şikayet ederim” sözleriyle görüntü alınmasına tepki gösterdi.

Ceza ve adli işlem

Kadın sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında adli işlem başlatıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücünün aracı ise yakınlarına teslim edildi.